-SARKOZY PAKİSTANLA DAYANIŞMA İSTEDİ PARİS (A.A) - 17.08.2010 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Pakistan'daki sel felaketi mağdurlarına her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını bildirdi ve Avrupa ülkelerine, Pakistanlılarla dayanışma içinde olduklarını göstermeleri çağrısında bulundu. Sarkozy, yayımladığı yazılı açıklamada, ülkesinin, kara ve hava olmak üzere, askeri lojistik imkanlarını seferber edeceği ve NATO'nun faaliyetleri çerçevesinde Pakistanlı sel mağdurlarına insani yardımların ulaştırılacağını kaydetti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'ya da bir mesaj yollayan Sarkozy, Avrupa ülkelerinin selden mağdur Pakistanlılarla dayanışma içinde olduklarını hem insani hem siyasi nedenlerden dolayı açıkça göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. Sarkozy mesajında, Avrupa Komisyonu'nun BM ile çalışarak mağdurların acil insani ihtiyaçlarını giderebileceğini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, BM'nin selden zarar gören Pakistanlılara yardım için yaptığı uluslararası çağrı çerçevesinde, uçakla 60 ton insani yardım gönderileceğini bildirdi. Çarşamba günü, yardımları taşıyan bir uçak Fransa'dan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket edecek. Muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 1600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 20 milyona yakın kişinin de doğrudan etkilendiği Pakistan'da, kayıpların artmasından endişeleniliyor.