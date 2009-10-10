Sarkozy oğlunu 'kayırdı' mı?

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, oğlu Jean’ı Le Defense’ı yöneten ajansın başına getirmeye hazırlandığı haberi Fransa'da tepkilere yol açtı.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin 23 yaşındaki oğlu Jean’ı, Avrupa’nın en büyük ticaret merkezi olan Paris’in batısındaki Le Defense’ı yöneten ajansın başkanlığına getirmeye hazırlandığı haberi Fransa’yı karıştırdı.



Muhalefet, Sarkozy’yi akrabalarını kayırmakla suçlarken, kendi partisi UMP’den de eleştiriler geldi. Siyasi bir pozisyon olan görevi halen yürüten Devlet Bakanı Patrick Deveciyan, Sarkozy’yi sert şekilde eleştirdi.