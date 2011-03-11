-SARKOZY MÜSLÜMAN DANIŞMANINI KOVDU PARİS (A.A) - 11.03.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, iktidar partisinin, seçimler öncesi ''İslam ve Laiklik'' konusunu tartışmaya açma önerisine sert bir şekilde karşı çıkan Müslüman danışmanı Abdurrahman Dahmane'ı kovdu. Sarkozy'nin, ''çeşitlilikten'' sorumlu danışmanı Dahmane, basına yaptığı açıklamada, işten çıkartılmasıyla, ''tekrar özgürlüğüne kavuştuğunu'' belirterek, ''Müslümanların bu ülkede onurlu bir şekilde yaşaması için yaptığım mücadeleye özgür bir şekilde devam edeceğim'' dedi. Sarkozy'nin işten kovulan danışmanı, geçen hafta Paris camisinde yaptığı bir konuşmada, ''Laiklik ve İslam'' tartışmasını gündeme getiren iktidar partisi sözcüsü Jean-Francois Cope için ''bu ülkedeki Müslümanların başbelesı'' ifadesini kullanmıştı. Kovulan danışman, iktidar partisi içinde, aşırı sağcıların giderek arttığını belirterek, ''İslam-laiklik'' tartışmasını savunanları ''Neo Nazi'' olarak nitelemişti. Dahmane, iktidar partisinin 2005 yılında göçten sorumlu ulusal sekreteri olarak görev yapmış ve 2007 seçimleri öncesinde Sarkozy'nin politikalarını sorunlu banliyölerde tanıtma görevini üstlenmişti. İktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP), geçen ay yaptığı açıklamada, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, ülkedeki Müslümanlar arasında İslamın rolü ve Fransız laikliğine saygı konusunu tartışmaya açmak istediğini bildirmişti. UMP Genel Sekreteri Jean-Francois Cope, ''camilerin inşası ve finansmanı, sokaklarda cuma namazının kılınması, imamların eğitimi gibi konuların, bu tartışmanın içinde yer alacağını'' söylemişti. Fransa'da aşırı sağın bu konuyu istismar etmesinden endişe eden UMP milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkzoy'ye, bu tartışmayı daha önce kendilerinin başlatmasının daha yararlı olacağı konusunda tavsiyelerde bulunmuştu. Fransa'da çoğu Kuzey Afrikalı 6 milyon civarında Müslüman yaşıyor.