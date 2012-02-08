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Dünya

Sarkozy, Medvedev'den destek istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'den, Suriye konusunda...

08 Şubat 2012 02:00

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'den, Suriye konusunda Arap Birliği planına ''Tam destek vermesini'' istedi.

Sarkozy, bu akşam Medvedev ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. 

Elysee Sarayı'ndan basına yapılan açıklamada Sarkozy'nin, Medvedev'e, ''Suriye'de sivil halka yönelik şiddetin sona erdirilmesi konusunda Şam yönetimine yapılan baskının artmasının gerekliliğini vurguladığı'' bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Medvedev de ''Özellikle BM'de, Suriye'deki krizin çözümü konusunda acele, tek yanlı önlemlerden kaçınılması'' çağrısında bulundu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Medvedev'in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile yaptığı görüşme konusunda bilgi verdiği de belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de yaptığı açıklamada, ülkesinin, Suriye rejiminin şiddeti sona erdirmek konusunda Rusya'ya verdiği taahhütlere kesinlikle inanmadığını belirterek, Moskova yönetiminin Suriye konusunda yanılgı içinde olduğunu görüşünü dile getirmişti.



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