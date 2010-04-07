Sarkozy: Kasım ayından sonra gelebilirim

T24- Resmi ziyaret için Paris'te bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğa'ın davetini kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi Kasım 2010 tarihinden sonra Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Görüşmede taraflar, Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili bilinen görüşlerini tekrarladılar.



Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı yetkilileri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy arasındaki görüşmenin ''çok olumlu'' geçtiğini söyledi.



Resmi bir ziyaret için Paris'te bulunan Erdoğan ile Sarkozy'nin görüşmesinde, Türkiye'nin AB üyeliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular gündeme geldi. Türkiye'nin AB ile sürdürdüğü tam üyelik müzakereleriyle ilgili süreçte, iki lider de bilinen görüşlerini tekrarladı.



Liderler bu konudaki görüş ayrılıklarına rağmen, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik niyetlerini yinelediler. Gelecek G-20 zirvesi gündeminin de ele alındığı görüşmede Erdoğan, Sarkozy'yi Türkiye'ye davet etti.



Sarkozy, Fransa'nın G-20 dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatarak, Kasım 2010'dan sonraki bir tarihte Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi.





-TERÖRLE MÜCADELEYE TAM DESTEK-





Franız kaynaklara göre Sarkozy, Türkiye ve Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine tam destek verdiğini söyledi.

Terörle mücadele konusunun da ele alındığı görüşmede Sarkozy, ayrıca ''ülkesinin, Türkiye'nin bölücü terör örgütü ile verdiği mücadeleye kararlılıkla tam destek verdiğini'' ifade etti.





- ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ-





Orta Doğu barış süreci ile ilgili gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Sarkozy, Türkiye'nin bölge için önemini vurguladı ve Suriye ile İsrail arasındaki arabulucuk görevine atıfta bulunarak, Fransa ve Türkiye'nin bu sürecin başlamasını kolaylaştırmak için birlikte katkı vermeye devam edebileceklerini ifade etti.



Görüşmede dün sona eren ''Türkiye Mevsimi''etkinlikleri de gündeme geldi ve iki lider, Fransa'da son 9 aydır süren bu etkinliklerin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı verdiği yolunda görüş belirtti.



Yine görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi arzusu tekrarlandı.