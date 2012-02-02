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Dünya

Sarkozy, Juppe'yi pes ettirdi

Yasa konusunda Sarkozy ile görüş ayrılığına düşen Juppe "çenesini kapatma kararı"aldı

02 Şubat 2012 02:00

T24 - Fransa’da 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasının öngören yasa konusunda Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Dışişleri Bakanı Alain Juppe arasındaki görüş ayrılığı artık iyice su yüzünde çıktı.

Fransız-İsrail Vakfı ile sabah kahvaltısında biraraya gelen Juppe’nin, yakınındakilere yasa konusunda artık "çenesini kapatma kararı aldığı" yolunda yakındığı bildirildi.

Le Monde gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, yasanın çıkmasıyla ilgili üzüntüsünü üstü kapalı şekilde dile getiren Juppe, "Bir bakan görüş ayrılığına düştüğü zaman, ya çenesini kapatmalı ya da görevi bırakmalı. Ben çenemi kapatma durumundayım" dedi.

"Hükümet içinde görüş ayrılığı olamaz, görüş ayrılığı olması halinde, cumhurbaşkanı kararı alır, başbakan uygular" diyen Juppe, uluslararası arenada "vazgeçilmez aktör" olarak gördüğü Türkiye ile işbirliğinin her zaman güçlenmesinde yana olduğunu bir kez daha tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy dünkü bakanlar kurulu toplantısında, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayılmasının öngören yasayı desteklemeyen bakanlarını eleştirmişti.

Bakanlar kurulu toplantısında Sarkozy’nin, "yasayı desteklemeyen bazı hükümet üyelerini önlerini görmemekle suçlayan Sarkozy, Anayasa Konseyi’nin yasayı bozması halinde, Musevi soykırımının inkarının suç sayılmasıyla ilgili yasanın da artık sorgulanabileceği tehdidinde bulunmuştu.

Sarkozy ayrıca, Anayasa Konseyi’nin yasayı bozması halinde hemen yeni bir yasa tasarısı hazırlanmasını isteyeceğini söylemişti.

Fransa Parlamentosunda geçen hafta kabul edilen yasa, "Fransız kanunlarının resmen tanıdığı soykırımların inkarının suç sayılmasını" öngörüyor.

Senatodan 77 ve meclisten 65 üye dün yasaya itiraz için Anayasa Konseyi’ne resmen başvurmuştu.

Dışişleri Bakanı Alain Juppe, yasayı "yersiz ve uygun olmayan", Tarım Bakanı Bruno Le Maire ise, "tarihi konularda parlamentonun karar vermesine karşı olduğu" için yasaya açıkça karşı çıkmıştı. Kültür Bakanı Frederic Mitterrand’ın da yasaya karşı çıktığı biliniyor.



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