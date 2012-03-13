Sarkozy ilk defa bir anketten birinci çıktı

Sarkozy ilk defa birinci çıktı

T24 - Fransa'da 22 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi perspektifinde gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklaması ilk defa Nicolas Sarkozy'yi ilk turun galibi gösterdi.

ntvmsnbc'den Kayhan Karaca'nın haberine göre; IFOP tarafından Europe 1 Radyosu ve Paris-Match dergisi için düzenlenen yoklamada, Nicolas Sarkozy yüzde 28.5 oyla ilk turda birinci sırada yer aldı. Bugüne kadar gerçekleştirilen tüm kamuoyu yoklamalarında ilk turun galibi görünen sosyalist aday François Hollande ise yüzde 27 ile ikinci sırada yer aldı.

Yoklama buna karşılık, ilk tur sonucuna rağmen Hollande'ın seçimi ikinci turda yüzde 54.5 oyla kazanacağını gösteriyor.

Yoklama, ilk turda aşırı sağcı lider Marine Le Pen için yüzde 16, merkez MODEM partisi lideri François Bayrou için yüzde 13, Sol Cephe adayı Jean-Luc Melenchon için yüzde 10, Yeşiller Partisi adayı Eva Joly için ise yüzde 2.5 oy öngörüyor.

Öte yandan Nicolas Sarkozy'nin hafta sonunda Schengen anlaşmaları konusundaki ifadelerinin temelinde Türk-Yunan sınırının kontrolünün yattığı ortaya çıktı. Fransa İçişleri bakanı Claude Gueant ve Sarkozy'nin seçim kampanyası sözcüsü Nathalie Kosciusko-Morizet'nin ardından Fransız Göç ve Entegrasyon Ofisi Başkanı Arnaud Klarsfeld de konuyu Türk-Yunan sınırıyla ilişkilendirdi. Sarkozy'ye yakınlığıyla bilinen Klarsfeld, Türk-Yunan sınırı boyunca ABD ile Meksika arasında olduğu gibi "duvar" inşa edilmesi gerektiğini savundu.



'Bir yanda refah diğer yanda acı var'



Sınıra 130 kilometre uzunluğunda duvar inşa edilmesini öneren Klarsfeld, "Bir yanda bir refah Avrupası diğer yanda da savaşlar içinde, acı çeken ve yokluk içinde yaşayan dünya var. Her isteyen bu duvarı aşamamalı. Kimin gireceğine karar verebilmeliyiz. Duvar budur, tel örgülerden yapılır, aynen Roma'da olduğu gibi. Bunun için barış dört yüzyıl sürdü. Aksi halde beş yıl sonra ikinci turda (gelecek cumhurbaşkanlığı seçimi) karşımızda Sarkozy-Hollande ikilisi değil, Le Pen (aşırı milliyetçi) ile Melenchon (komünist) olur" ifadelerini kullandı.