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Dünya

Sarkozy gelemedi PARİS (A.A)

23 Ekim 2011 19:27

-Sarkozy gelemedi PARİS (A.A) - 23.10.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eski top model ve şarkıcı eşi Carla Bruni, yeni doğan kız bebeği Giulia ile birlikte özel klinikten bugün ayrıldı. Sarkozy, Brüksel'deki AB zirvesi dolayısıyla eşinin ve yeni doğan bebeğinin klinikten çıkmasına eşlik edemedi. Avro bölgesindeki borç krizinin aşılması için son bir haftadır yoğun temaslarda bulunan Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmek üzere Frankfurt'a gittiği için doğuma da eşlik edememişti. Carla Bruni'nin daha önceki beraberliğinden bir oğlu bulunurken, Sarkozy'nin ise önceki iki eşinden üç oğlu bulunuyor.

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