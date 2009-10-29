Sarkozy duş alsın diye Avrupa çalıştı

Yeni yayımlanan idari hesaplar raporuna göre, 1,64 santimetrelik Fransa lideri için özel sipariş üzerine yapılmış duş kabininin üç boyutlu radyo sistemi ve masaj özellikleri olduğu belirtiliyor.

AB dönem başkanlığını yürüttüğü dönemde, Sarkozy Temmuz 2008'deki üç günlük Akdeniz İçin Birlik zirvesi nedeniyle Paris'teki Grand Palais'in içinin döşenmesi konusunda sınırsız bir bütçeye sahip oldu. Burada bir bu vesileyle söz konusu duş kabini de yapıldı.

Ancak zirve sırasında Sarkozy bu duş kabinini bir kez bile kullanmayıp, yaklaşık 10 dakika mesafedeki Elysee Sarayı'na gidip orada duşunu almayı tercih etti.

O kadar masrafla kurulan duş kabini, konferanstan kısa süre sonra kaldırıldı.

Fransız hesep denetim kurumu tarafından yeni açıklanan bu kayıtlardan, duş kabininin kurulmasının ve kullanılabilir hale getirilmesinin 400 bin dolarlık bir faturaya yol açtığı ortaya çıktıyor.

Saray'ın zirve amaçlı yenilenmesiyle ilgili olarak raporda, hergün 500 teknik adamın çalıştığı, bunlardan 300'ünün gece çalıştığı ve sarayın tamamen onarıldığı belirtiliyor.

Duş kabini diye geçmemekte fayda var, zira kurulması işlemine çok sayıda profesyonel, mimar, muslukçu dahil olmuş ve modern sanat malzemeleri kullanılmış.

Diğer masraflar da dudak uçuklatıyor. 43 ülke liderinin buluştuğu zirvenin açılış yemeği 1.6 milyon dolara mal olmuş.

Sadece konferans podyumu için 500 bin dolar harcanmış, 147 bin dolara yeni bir halı alınmış ve 300 bin dolarla bahçe düzenlenmiş.

Sonuç olarak Fransa'nın AB başkanlığı günde 1,6 milyon dolara, toplamda ise 240 milyon dolara mal oldu.

Fransa'nın dönem başkanlığı 1995'te toplamda 19 milyon dolara, 2000'de ise 88 milyon dolara mal olmuştu.

Elysee Sarayı, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.