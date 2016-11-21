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BBC Türkçe

Sarkozy cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışını kaybetti

Fransa'da Nicolas Sarkozy, Cumhuriyetçi Parti'nin cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçimde Alain Juppe'nin gerisinde kaldı.

21 Kasım 2016 05:35

Fransa'da Nicolas Sarkozy, Cumhuriyetçi Parti'nin cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için gerçekleştirdiği seçimde eski başbakan Alain Juppe'nin gerisinde kaldı.

Eski Cumhurbaşkanı yenilgiyi kabul etti. Yedi adayın yarıştığı ön seçimde yine eski başbakanlardan François Fillon ise üçüncü oldu.

Fillon ve Juppe gelecek Pazar günü, aday adaylığının ikinci tur seçiminde karşı karşıya gelecek.

Kazanan 2017'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağın adayı olarak yarışacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin en güçlü rakibinin aşırı sağcı lider Marine Le Pen olması bekleniyor.

Hükümetteki Sosyalist Parti'ye kamuoyunda desteğin düşmüş olması ve sol içi bölünmeler nedeniyle, merkezin solun adayının kim olursa olsun Nisan ayındaki ilk tur seçimlerini geçmesinin zor olabileceği düşünülüyor.

Son anketler, merkez sağın adayının Mayıs ayındaki ikinci turda seçimle ihtimalinin güçlü olduğu gösteriyor.

Sonuçların belli olması ardından bir açıklama yapan Sarkozy kendisini üzgün hissetmediğini belirtti ve "Ülkem için en iyisini diliyorum" dedi.

Sarkozy gelecek haftaki yarışta Fillon'u destekleyeceğini söyledi. Fillon, güçlü piyasa reformlarını savunuyor.

Eski Cumhurbaşkanı, Fillon'un 'siyasi seçimlerinin' Juppe'ye kıyasla kendisine daha yakın olduğunu söyledi.

Fillon, Sarkozy'nin 2007 ve 2012 arasındaki cumhurbaşkanlığı görevi sırasında başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Ilımlı bir lider olarak tanımlanan Juppe, ülkedeki cihatçı saldırıları sonrasındaki dönemde birleştirici bir figür olarak öne çıkmıştı.

Anketler Juppe'nin adaylık yarışını kazanma ihtimalinin çok daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 23 Nisan, ikinci turu ise 7 Mayıs 'ta düzenlenecek.

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