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Dünya

SARKOZY, CLINTON'I KABUL ETTİ PARİS (A.A)

14 Mart 2011 22:42

-SARKOZY, CLINTON'I KABUL ETTİ PARİS (A.A) - 14.03.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bu akşam Paris'te başlayacak olan G-8 Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmeye, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de katıldı. Clinton, görüşmeye girişinde gazetecilere açıklama yapmadı. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya'nın dışişleri bakanları, bu akşam ilk önce Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından Elysee Sarayı'nda kabul edilecek ve daha sonra ''çalışma yemeğinde'' biraraya gelecek. Toplantının ilk bölümünde, Japonya'daki doğal felaketin sonuçları ele alınacak. G-8 bakanları, toplantının ikinci bölümününde, daha önce öngörüldüğü gibi Libya başta olmak üzere Arap dünyasındaki ve Ortadoğu'daki gelişmeleri görüşecek. Libya'ya yapılacak olası müdahale ve Libya üzerinde uçuşa yasak bölge konusunun ayrıntılı olarak ele alınacağı toplantılar yarın sona erecek. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, dün yaptığı açıklamada, Libya'da uçuşa yasak bölge ilanı için sürdürülen uluslararası girişimlerin hızlandırılmasını istemişti. Juppe, ''Fransa, AB, Arap Birliği ve BM Güvenlik Konseyi nezdinde girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürecek'' demişti.

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