T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sarkozy büyüsü tuttu!

Fransız adaleti, Sarkozy'nin, kendisine benzeyen oyuncak voodoo bebeklerin satışını yasaklatma talebine yine karşı çıktı

29 Kasım 2008 02:00

Fransa'da istinaf mahkemesi, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, kendisine benzeyen oyuncak voodoo (okunuşu 'vudu' - kara büyü) bebeklerin satışını yasaklatma talebine yine karşı çıktı.

Mahkeme, Sarkozy'nin başvurusunu kısmen haklı buldu, ancak bebeklerin satışının yasaklanmasına gerek görmedi.



Fransa'da 9 Ekim tarihinde piyasada satışa sunulan voodoo bebeklerle Sarkozy'nin "kişilik haklarının zedelendiği" görüşüne varan mahkeme, bununla birlikte "ifade özgürlüğünün korunması adına, bebeklerini satışının yasaklanmasının abartılı bir tedbir olacağı" görüşüne vardı.

Mahkeme, bebekleri yapan K&B adlı şirketi 1 Euro sembolik para cezasına ve 2 bin Euro mahkeme masrafını ödemeye mahkum etti.

Sarkozy'nin avukatı, Paris mahkemesinin 29 Ekim tarihinde başvuruyu reddetmesinin ardından, istinaf mahkemesine giderek, kararı temyiz etmişti.

Piyasada satılan voodoo bebek seti, Sarkozy'nin mizahi yorumlu özgeçmişiyle 12 adet iğne içeriyor. 12 Euro'ya satılan oyuncak bebeklerin üzerinde, Sarkozy'nin göçmen gençler için sarf ettiği "ayak takımı" veya bir tarım fuarında elini sıkmayı reddeden bir çiftçiyi azarlarken sarf sözlerin yazılı olduğu, iğne batırılacak yerler bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24