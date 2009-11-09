Sarkozy, Berlin duvarının yıkılışını yazdı

İki Berlin’in birleştiği 9 Kasım 1989 tarihinde milletvekili olan Sarkozy, diğer Fransız politikacılarla birlikte duvarın yıkıldığı gün kalabalığın arasındaydı. Duvardan bir parça kopartırken çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde yaşadıklarını anlatan Sarkozy, coşkulu kalabalıktan etkilendiğini gizlemiyor.1989’da 34 yaşında genç bir politikacı olan Sarkozy o gün yaşadıklarını şöyle anlattı;“Coşkulu bir kalabalık, duvarın geçişlere açılmasını kutlamak için toplanmıştı. Şehrin doğu yakasında olup bitenleri görmek için kontrol noktasından geçtik ve duvardan anı için parça alabileceğimiz bir yere ulaşmayı başardık.Etrafımız, duvardan parça koparmak isteyen insanlarla doluydu. Bazıları onyıllar süren ayrılığın ardından duygularını bizlerle paylaştılar.Coşkulu atmosfer tüm gece sürdü; Almanlar birleşiyor, Soğuk Savaş’ın bitişi müjdeleniyorve büyük, özgür Avrupa dönemi başlıyordu.“20 yıldır kutladığımız şey, bugün de savunduğumuz Avrupa’nın özgürlüğüdür.”