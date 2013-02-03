Sarkozy, 'Ben de biraz Türk'üm' diyerek Erdoğan'ı etkilemeye çalışmış

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Tarım Bakanlığı yapan Bruno Le Maire’in yeni yayımlanan kitabından ayrıntılar ortaya çıktı.

“İktidar Günleri” adlı kitapta Le Maire, Sarkozy’nin, başbaşa görüşmelerde diğer liderleri etkileme yöntemlerini de anlattı.

Le Maire’e göre Sarkozy, bu yöntemlerden birini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a karşı da kullandı.

Kitapta Sarkozy’nin, Erdoğan Fransa’nın Türkiye’yi AB yolunda engellemesinden şikayet edince şu yanıtı verdiği ifade ediliyor:

"Türkiye büyük bir ülke. Sevdiğim bir ülke. İşin aslı, ben de biraz Türk’üm. Büyükbabam Atatürk’le aynı şehirde doğmuş: Selanik."

Nicolas Sarkozy, Katolik dünyanın ruhani lideri Papa 16. Benedikt ile yaptığı birebir görüşmeyi ise kurmaylarına şöyle anlatmış:

"Ofisinde bir saat başbaşa konuştuk. Papa’yla bir saat! Ona neden inandığını sordum. Bana 'Çünkü bu mantıklı' diye yanıt verdi."