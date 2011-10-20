-Sarkozy, bebeğini ziyaret etti PARİS (A.A) - 20.10.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, dün doğum yapan eşi Carla Bruni ve yeni doğan kız bebeğini özel klinikte ziyaret etti. Fransız basının yoğun ilgi gösterdiği ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü. Doğum öncesi dün eşini kısa bir süre ziyaret eden Sarkozy, daha sonra avro bölgesindeki borç krizini Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmek üzere Frankfurt'a gitmişti. Bruni, basına yaptığı açıklamada, bebeğinin fotoğraflarının çekilmesine izin vermek istemediğini söylemişti. Carla Bruni'nin daha önceki beraberliğinden bir oğlu bulunurken, Sarkozy'nin ise önceki iki eşinden üç oğlu bulunuyor.