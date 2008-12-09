Sarkozy baltayı taşa vurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Çek Başbakanı'yla yaptığı toplantıda dünya liderleriyle ilgili attı tuttu. Çek haber dergisi Reflex görüşmenin tutanaklarını yayınlayınca kıyamet koptu.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bundan iki hafta önce Çek Cumhuriyeti Başbakanı Mirek Topolanek ile buluştuğunda aklında tek bir şey vardı: Fransa’dan sonra AB başkanlığını devralmaya hazırlanan bu Doğu Avrupa ülkesini kendisini desteklemeye ikna etmek.



Bu yüzden toplantı boyunca Başbakan Topolanek ile samimi şekilde konuştu, hatta dünya liderlerini çekiştirdi. Ama görüşmenin notları basına sızınca işler karıştı. Çek haber dergisi Reflex tutanakların tam metnini, belgelerin fotoğraflarıyla birlikte yayınladı. Notlara göre Sarkozy toplantı sırasında özellikle Arap ülkelerinin liderlerini yerden yere vurdu.



Hedef: Merkel, Silvio ve Araplar



Sarkozy’nin, Çek Başbakan’la sohbet ederken tespit edilen ifadeleri şöyle:



ARAP LİDERLER İÇİN: “Akdeniz Birliği işini bana bırak. Sen o Araplarla uğraşmak ne zor biliyor musun? İçlerinden biriyle telefonda konuşmak? Sana yemin ederim korkunçlar. Bouteflika, Tunus Başkanı, Fas Kralı, Libyalı, İsrailli... Gerçekten deli işi!”



ANGELA MERKEL İÇİN: “Dinle beni... Sen Doğu Avrupa’nin lideri olacaksın. Ama bana ihtiyacın var. Henüz iktidardan ayrılmaya hazır değilim. Sence ben kimi tercih ediyorum? Angela’yı mı seni mi? Tabii ki seni... Sana yardım edeceğim ve AB Başkanlığı dönemi bittiğinde AB karşısında Fransa kadar güçlü olacaksın.”



SILVIO BERLUSCONI İÇİN: (Enerji ve iklim anlaşmasıyla ilgili) İtalya’yı kafana takma. Silvio hep “hayır” der sonunda ne söylersek kabul eder.



Bomba etkisi



Çek Cumhuriyeti’nde çok tartışılan sözler, Fransız haber sitesi Rue89’un, derginin haberine yer vermesinden sonra Fransa’da da kıyamet kopardı. Elysee Sarayı’nın sözcüsü “Tutanak olarak nitelendirilen belgelerin hepsi uydurma, hayal ürünü” diye açıklama yaptı.



Çek Dışişleri Bakanı Karel Schwarzenberg ise haberi yalanlamaktan kaçındı ve “Belli ki Büyükelçilikte bir çalışanımız hata yapmış. Soruşturma açtık” demekle yetindi. Cezayir’in önde gelen gazetelerinden Le Matin ise “Bu belgelerin orijinal olduğu kanıtlanırsa bomba etkisi yapar” dedi.



Köstebek Paris Elçiliği’nden çıktı



İddiaya göre tutanakların basına sızdırılmasının arkasında Çek Cumhuriyeti’nin Paris Büyükelçiliği’ndeki bir çalışan var. Bu kişi, antetli kağıda alınan toplantı notlarının tutanaklarını Çek haber dergisi Reflex’e gönderdi. (Vatan)