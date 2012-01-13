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Ekonomi

Sarkozy, 3 bakanını acil toplantıya çağırdı PARİS (A.A)

13 Ocak 2012 23:18

-Sarkozy, 3 bakanını acil toplantıya çağırdı PARİS (A.A) - 13.01.2012 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un, Fransa'nın da aralarında bulunduğu bazı Avro Bölgesi ülkelerinin kredi notlarını düşüreceği iddiası üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 3 bakanı ile acil toplantı yaptı. AFP muhabiri, Sarkozy'nin, Başbakan Farnçois Fillon, Ekonomi Bakanı François Baroin ve Bütçe Bakanı Valerie Pecresse'i toplantı yapmak üzere ofisine çağırdığını belirtti. Bu arada, Sarkozy'nin danışmanı Henri Guaino, iddiaların doğrulanması halinde bunun ''kötü bir haber olacağını'' söyledi. Guaino, özel Canal+ televizyonuna yaptığı açıklamada, kimsenin sonuçları önceden bilemeyeceğini de ifade etti.

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