Sarkozy 2. tur için Ermenilerin anma törenine katılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy yarın Paris'te düzenlenecek Ermenilerin anma törenine katılarak Fransa tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

Fransa'daki Ermeni dernekleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sarkozy'nin Paris'in merkezindeki Komitas heykelinin önünde akşam saatlerinde düzenlenecek anma törenine katılacağı bildirildi.

Törene resmi olarak cumhuriyet muhafızlarıyla katılacağı bildirilen Sarkozy'nin anıta çelenk koyacağı bildirildi.

Fransa cumhuriyet tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanın bu tür bir anma törenine katılacağı kaydedildi.

Sarkozy, seçimlerden önce, daha önce karşı çıkmasına rağmen, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasına olanak sağlayan yasanın çıkarılmasında önemli rol oynamıştı. Yasa, Anayasa Konseyi'nce iptal edilmişti.