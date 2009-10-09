Sarkisyan'dan tarihi açıklama!

Türkiye-Ermenistan protokolünün yarın imzalanmasına kısa bir süre kala, Ermenistan’dan tarihi nitelikte bir açıklama geldi.



Başbakan Tigran Sarkisyan, dünkü Meclis oturumunda kendisine sorulan bir soru üzerine, Ermenistan’ın Türkiye’nin mevcut sınırlarını fiilen ve hukuken tanıdığını söyledi. Ermenistan’ın SSCB’den bağımsızlığını kazandığı 1992’den beri, özellikle aşırı sağ partiler, hazırladıkları broşür ve posterlerde, Ağrı Dağı’nı gelecekteki Büyük Ermenistan’ın sınırları içerisinde gösteriyordu. Aşırı sağın “Büyük Ermenistan” ideolojisinde, Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesi, özellikle Ağrı ve Iğdır Ermeni toprakları olarak kabul ediliyor.