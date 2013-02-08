Sarkisyan'dan soykırım çıkışı!

Ermenistan’da 18 Şubat’ta gerçekleşecek seçimlerde koltuğunu korumak için yarışan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 1915 olayları hakkında şaşırtıcı bir çıkışta bulundu.

Salı günü seçim kampanyası çalışmaları kapsamında Ermenistan’ın Malatya -Sepastia bölgesine giden Sarkisyan, ‘Medz Yeğern’ (büyük kıyım ya da felaket) ifadesinin ‘soykırım’ ile aynı anlama geldiğini, aralarında bir fark bulunmadığını söyledi. 1915 olaylarının 100’üncü yıldönümünde uluslararası alanda ‘soykırım’ olarak tanınması için çalışmalarına devam edeceğini belirten Sarkisyan, “ ABD Başkanı Barack Obama , ‘soykırım’ kelimesini telaffuz etmemiş olsa bile ‘yeğern’ kelimesini kullanarak her şeyi söyledi. Zaten soykırım kelimesini kullanmış olsaydı yine de tatmin olmayıp, bu sefer de ‘neden iki kere söylemedi’ diyecektik” diye konuştu.

Parlamentolarında 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan her ülkeye minnettar olacaklarını söyleyen Sarkisyan, Türk medyasında Ermeni soykırımının 100’üncü yıldönümünün bir tsunami ile kıyaslanmasının anlamsız olduğunu ifade etti.

Ancak Sarkisyan’ın uluslararası toplumda ‘soykırım’ ifadesini dile getirmekten kaçınmak için tercih edilen ‘yeğern’ kelimesine böyle bir anlam yüklemesi, diaspora ve Ermeni basınında büyük tepki uyandırdı.

ABD’deki Ermeni diasporasının önde gelen gazetelerinden Asbarez, “Sarkisyan’ın soykırım dersi alması gerekiyor” yorumunda bulundu.

Tanınmış yorumcu Ara Khachatourian ise Sarkisyan’ın sözlerinin “hakaret” olduğunu söyledi. Khachatourian, “Eğer Sarkisyan gerçekten de soykırım ile ‘Medz Yeğern’in aynı şey olduğunu düşünüyorsa, şu anki ulusal mücadeleleri doğrudan ‘Ermeni soykırımı’ ile bağlantılı olan bir ülkeyi yönetmemeli” dedi. Obama, son olarak 24 Eylül 2012’de yaptığı konuşmasında da 1915 olaylarıyla ilgili olarak ‘Medz Yeğern’ demişti.