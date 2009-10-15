Sarkisyan'a 3 bin Euro'luk oda, 135 porsiyon İskender Kebabı

Cumhurbaşkanı Gül, Bursa'da ağırladığı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a otelde kendisi için düzenlenen yeni ve daha büyük olan suiti tahsis ettirdi. İskender kebabını dünya markası yapan Yavuz İskenderoğlu ise konuk cumhurbaşkanının uçağına 135 porsiyon iskender kebabı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Bursa'da birlikte maç izlediği Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a temasların yapıldığı otelde kendisi için düzenlenen yeni ve daha büyük suiti verdi. İlk misafiri Sarkisyan olan odanın yaklaşık 250 bin liraya düzenlendiği, gecelik ücretinin ise 3 bin Avro olduğu öğrenildi.

Sarkisyan’ın uçağına 135 porsiyon İskender



Türkiye-Ermenistan arasındaki futbol karşılaşmasını izleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın dönüşünde yolda yemeleri için Yavuz İskenderoğlu tarafından özel İskender Kebabı yapıldı. Konuk cumhurbaşkanının uçağına 135, Abdullah Gül’ün uçağına da 50 porsiyon, eti bol olarak hazırlanmış özel İskender Kebabı ve şıra servisi yapan Yavuz İskenderoğlu, her iki ülke arasındaki dostluğun yemek ile daha da gelişeceğini söyledi.



Özel istek üzerine her iki ülkenin liderine bir araya geldikleri otele gidip özel İskender Kebabı yaptıklarını belirten Yavuz İskenderoğlu, yemeğin hazırlanması ve ikramında bulunan eşi Türkan İskenderoğlu’na Serj Sarkisyan’ın teşekkür edip böyle bir damak tadını Ermenistan’a beklediklerini söylediğini açıkladı. Yavuz İskenderoğlu bu davet üzerine Erivan’a işyeri açmaya karar verdiklerini sözlerine ekledi.

