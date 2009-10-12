Sarkisyan 14 Ekim'de tribündeki yerini alacak

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 14 Ekim'de Bursa'da oynanacak Türkiye-Ermenistan milli maçına geleceğini açıkladı.



Moskova'ya gitmeden önce Erivan'da gazetecilere açıklama yapan Sarkisyan, "bu iki gün içinde olağanüstü bir durum olmazsa Bursa'ya giderek takımını destekleyeceğini" ve "bu daveti kabul etmemek için ciddi bir neden görmediğini" ifade etti.



Cumhurbaşkanı Abdullahs Gül'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 2010 Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan Ermenistan-Türkiye milli maçına gitmişti.



Türkiye'nin, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta 14 Ekim Çarşamba günü Ermenistan ile Bursa'da yapacağı maça yabancı basın yoğun ilgi gösteriyor.



Bursa Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Ermenistan, Almanya, Fransa, Danimarka, ABD, Azerbaycan ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden 92 basın mensubu takip edecek.



Türkiye'den ise foto muhabirleri de dahil olmak üzere yaklaşık 200 gazeteci karşılaşma için akreditasyon yaptırdı. Bu arada, karşılaşmayı takip etmek üzere başvuran, ancak çeşitli nedenlerle müracaatları kabul edilmeyen yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun da bulunduğu öğrenildi.



Nalbandyan: Sınırlar yıl sonuna kadar açılabilir



Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırların yıl sonuna kadar açılması olasılığının bulunduğunu söyledi.



İnternet ajanslarından Tert'in haberine göre, Türk-Ermeni sınırlarının yıl sonuna kadar açılması olasılığının bulunup bulunmadığı yönündeki bir soru üzerine Sarkisyan, böyle bir ihtimalin bulunduğunu ifade ederek, "Her şey mümkün. Bu, tarafların (Emenistan ile Türkiye) varılan anlaşmalara saygı duymalarına ve bu doğrultuda ilerlemelerine bağlıdır. Ermenistan başka ülkelerle varılan anlaşmalara her zaman saygı duymuştur" diye konuştu.



İşgal altındaki Yukarı Karabağ konusuna da değinen Nalbandyan, Karabağ sorununun çözümünü amaçlayan müzakereler sürecinde olumlu bir dinamiğin bulunduğunu ifade ederek, bu sürecin basit bir süreç olmadığını ve doğru yönde ilerlediğini söyledi.



Karabağ sorununun çözümüne ilişkin Madrid belgesinde birçok ilkenin yer aldığını ve bugün bu ilkelerden ikisini müzakere ettiklerini belirterek, "Eğer anlaşırsak ilerleyeceğiz. Tüm ilkeler üzerinde anlaşırsak da, o zaman barış anlaşmasının hazırlık süreci başlatılacaktır" dedi.



Nalbandyan, bu sürecin uzun ve zor olduğunu ve tarafların da (Azerbaycan ile Ermenistan) bunu bildiğini söyleyerek, dolayısıyla yapılan açıklamalara dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

