Şarkılı, şiirli intihar girişimini polis engelledi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, eşiyle kavga eden 3 aylık hamile 24 yaşındaki S.Ö., oturduğu evin damına çıkarak intihar etmek istedi. Elindeki cam parçasıyla kendini yaralayan S.Ö., şarkı söyleyip, şiir okuyarak seslendiği eşinden dönmesini istedi. Polisler, bir anlık dalgınlığından yararlanarak üzerine atladığı genç kadının intihar girişimini engelledi.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre tartıştığı eşinin evi terk etmesi üzerine S.Ö. eline aldığı cam parçasıyla tek katlı evinin damına çıkıp atlamak istedi. Mahalle sakinleri, S.Ö.\'yü ikna edemeyince, polisi arayarak yardım istedi. Polisin gelmesi üzerine cam parçasıyla kollarına zarar veren S.Ö., eşine seslenerek dönmesi için şiir okudu, şarkı söyledi. Yaklaşık 1 saat damda bekleyen S.Ö., olay yerindeki polislere bulunduğu yerden sigara atarak içmelerini istedi. Yanına çıkan polisler, S.Ö.\'nün bir anlık dalgınlığından yararlanarak üzerine atlayıp intihar girişimini engelledi. Müdahale sırasında bir polis memurunun üniforması zarar görürken, S.Ö., çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Polisin soruşturması devam ediyor.



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