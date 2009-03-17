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Şarkılar Münevver için

12. KASDAV Liselerarası Müzik yarışmasında hüzünlü saatler yaşandı.

17 Mart 2009 02:00

12. KASDAV Liselerarası Müzik Yarışması’nda Münevver Karabulut’un okul arkadaşları herkesi ağlattı.

12. KASDAV Liselerarası Müzik yarışmasında hüzünlü saatler yaşandı. Bingül Erdem Lisesi öğrencileri, şarkılarını boğazı kesilerek öldürülen arkadaşları Münevver Karabulut’a ithaf edince gözler doldu.

Serhat Hacıpaşalıoğlu, Murat Boz, Işın Karaca, Hayko Cepkin, Emre Aydın, Funda Arar, Fuat Güner gibi birçok ünlü ismin jüri üyeliği yaptığı yarışmanın finalinde, Münevver Karabulut’un okul arkadaşları herkesi ağlattı.

Sahneye üzerlerinde Münevver’in fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıkan ve 'Bu şarkıyı Münevver’e yolluyoruz. Onu özlüyoruz ve asla unutmayacağız'diyen gençler, ayakta alkışlandı.

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