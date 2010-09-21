-ŞARKİKARAĞAÇ'A AK PARTİLİ BAŞKANVEKİLİ ISPARTA (A.A) - 21.09.2010 - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde belediye başkanının görevden uzaklaştırılması üzerine yapılan seçimde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Şafak Ufacık başkanvekili seçildi. Şarkikaraağaç Belediye Başkanlığı binasında yapılan seçime 5 AK Partili Belediye Meclis üyesi ile 4 MHP'li Belediye Meclis üyesi katıldı. Şafak Ufacık, başkanvekili seçildi. Ufacık, temennilerinin Belediye Başkanı Mevlüt Özdemir'in bir an önce görevine geri dönmesi olduğunu belirterek, çalışmalara ara verilmeden devam edileceğini aktardı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince 29 Ocak 2007'de ''Sahte parayı bilerek tedavüle sürmek'' suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 2 bin TL adli para cezasına çarptırılan Özdemir'in cezası Yargıtay 8. Ceza Dairesince 8 Temmuz 2009'da onanmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığınca geçen yıl eylül ayında görevden uzaklaştırılan Özdemir, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmanın yenilenmesi yönünde verilen karar doğrultusunda da aynı yıl kasım ayında görevine iade edilmişti. İdari yargı nezdinde görevine iade konusuna itiraz yapılması ve görevine iade kararının iptal edilmesi üzerine Özdemir, geçtiğimiz hafta görevden uzaklaştırılmıştı.