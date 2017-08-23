Şarkıcıyla bağlantılı silah kaçakçılarına operasyon; 22 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda belirlediği şüphelileri 6 boyunca yaptığı fiziki ve teknik takiple izledi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için 17 Ağustos\'ta İstanbul merkezli Tekirdağ, Edirne, Gaziantep, Çorum, Ankara, Trabzon, Bursa, Mersin, Konya ve Giresun\'da eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 22 av tüfeği, 10 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 407 tane farklı çaplarda mermi ile fişek ele geçirildi. Ekipler yaptığı operasyonda 22 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 22 şüpheli Vatan Caddesi\'nde ki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.







MÜZİSYENİN DE ŞÜPHELİLERLE BAĞLANTISI BELİRLENDİ



Polis ekipleri, silah ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişiler hakkında çalışma yaptığı sırada Silivri\'de eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Günter Bayraktar\'ı 12 Nisan\'da yakalayarak gözaltına almıştı.Bayraktar\'ın takipteki şüphelilerle silah ticareti yaptığı öne sürüldü. Bayraktar\'ın yakalandığı operasyonda evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 10 tabanca, 5 susturucu, 2 tabanca lazeri, 642 değişik çapta mermi ile polis frekansları yüklü el telsizi ele geçirilmişti. Bayraktar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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