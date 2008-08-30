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Şarkıcılıktan mankenliğe geçiş

Türk pop müziği şarkıcısı Sibel Tüzün, bir giyim markasının kış sezonu için katalog mankeni oldu

30 Ağustos 2008 03:00

Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı olan Sibel Tüzün, 2006 Eurovision Şarkı Yarışması'nda  'Süper Star' adlı şarkısı ile Türkiye adına yarışmıştı. Yarıştığı 'Süper Star' şarkısı ile, yarı finalde 91 puanla 8., finalde de 91 puanla 11. olan Sibel Tüzün şimdilerde mankenlik yapıyor.

Türk pop müziği dalında şarkılar söyleyen Sibel Tüzün, bir giyim markasının kış sezonunun yeni yüzü oluyor. Sibel Tüzün'ün marka için fotoğraflarını Zeynel Abidin Ağgül çekti.

36 yaşınaki Sibel Tüzün'ün ilk modelliği oldu. Mankenlerin şarkıcılığa geçtiği dönemde Sibel Tüzün'ün modelliğe geçiş yapması insanları şaşırttı.

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