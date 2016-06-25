Şarkıcı Sıla'nın hayranına uzaklaştırma

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü hayranı hakkında yaptığı koruma talebi kabul edildi.

Gençoğlu, avukatı aracılığıyla kendisine rahatsız ettiğini öne sürdüğü bir hayranı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, önleyici tedbir kararı verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Anadolu 19. Aile Mahkemesi, şarkıcı Gençoğlu'nun kadına karşı şiddetin önlenmesi açısından aleyhine tedbir istenen şüpheli M.N.N'den şikâyetçi olduğunu belirtti.

hürriyet'in haberine göre; önleyici ve koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddet uygulandığına dair delil aranmayacağını belirten Aile Mahkemesi, kararın geciktirilmeksizin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Mahkeme bu kapsamda, şüpheli M.N.N'nin 6 ay süreyle Gençoğlu'nun konutuna ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Şüpheli M.N.N'nin bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesine karar veren mahkeme, şüphelinin belirtilen tedbirlere aykırı davranması halinde hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsinin uygulanacağını hatırlattı.

Mahkeme, karardan bir örneğin gereği için Aile ve sosyal Politikalar il Müdürlüğü ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına da gönderilmesini kararlaştırdı.