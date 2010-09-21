-ŞARKICI SEDA SAYAN HAKKINDA ''HAKARET'' VE ''TEHDİT'' DAVASI İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Şarkıcı Seda Sayan hakkında, şarkıcı Ankaralı Turgut'a ''hakaret'' ve ''tehdit'' ettiği iddiasıyla 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kamuoyunda ''Seda Sayan'' olarak bilinen şarkıcı Aysel Gürsaçar ve avukatı Şenay Vural ile kamuoyunda Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın avukatı katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Sayan, Karataş'ın kendisi hakkında bir televizyon programında ağza alınmayacak sözler söylediğini ifade ederek, kendisinin de programında Karataş'a karşılık vermek istediğini ve amacının hakaret ya da tehdit etmek olmadığını belirtti. Mahkeme, Sayan'ın savunmasının tamamlamasının ardından duruşmayı erteledi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Sayan'ın, 2009 yılında özel bir televizyon kanalındaki programında Turgut Karataş'a ''hakaret'' ettiği iddiasıyla TCK'nın 125. Maddesi gereğince 3 aydan 2 yıla kadar, ''tehdit'' ettiği iddiasıyla da TCK'nın 106. Maddesi uyarınca 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.