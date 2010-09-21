T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞARKICI SEDA SAYAN HAKKINDA ''HAKARET'' VE ''TEHDİT'' DAVASI İSTANBUL (A.A)

21 Eylül 2010 20:37

-ŞARKICI SEDA SAYAN HAKKINDA ''HAKARET'' VE ''TEHDİT'' DAVASI İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Şarkıcı Seda Sayan hakkında, şarkıcı Ankaralı Turgut'a ''hakaret'' ve ''tehdit'' ettiği iddiasıyla 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kamuoyunda ''Seda Sayan'' olarak bilinen şarkıcı Aysel Gürsaçar ve avukatı Şenay Vural ile kamuoyunda Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın avukatı katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Sayan, Karataş'ın kendisi hakkında bir televizyon programında ağza alınmayacak sözler söylediğini ifade ederek, kendisinin de programında Karataş'a karşılık vermek istediğini ve amacının hakaret ya da tehdit etmek olmadığını belirtti. Mahkeme, Sayan'ın savunmasının tamamlamasının ardından duruşmayı erteledi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Sayan'ın, 2009 yılında özel bir televizyon kanalındaki programında Turgut Karataş'a ''hakaret'' ettiği iddiasıyla TCK'nın 125. Maddesi gereğince 3 aydan 2 yıla kadar, ''tehdit'' ettiği iddiasıyla da TCK'nın 106. Maddesi uyarınca 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24