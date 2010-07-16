-ŞARKICI PİNK SAHNEDEN DÜŞTÜ BERLİN (A.A) - 16.07.2010 - Almanya'daki konseri sırasında sahneden düşen Pink hastaneye kaldırıldı. Pink'in sözcüsü Stefan Guentner, şarkıcının dün akşam Nürnberg konseri sırasında düştüğünü ancak ciddi bir yaralanmanın sözkonusu olmadığını söyledi. Şarkıcının, ''So What'' şarkısını söylerken, kendisini sahne üzerinde sallandıran elastik kayış takımından düştüğü belirtildi. Kazadan sonra 30 yaşındaki Pink'in sahneye geri çıktığı görüldü ancak konser durduruldu ve şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Pink'in, Almanya'nın güney batısındaki Salem'de bugünkü konserinin planlandığı gibi yapılacağı kaydedildi.