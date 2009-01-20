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Şarkıcı Kurtuluş için sahneye çıkacaklar

Kanser hastalığıyla bir süredir mücadele eden sanatçı Kurtuluş Türkgüven yararına konser verilecek.

20 Ocak 2009 02:00

Kanser hastalığıyla bir süredir mücadele eden sanatçı Kurtuluş Türkgüven yararına, şarkıcılar Eda ve Metin Özülkü ile tenor Hakan Aysev'in Adana'da konser vereceği bildirildi.

Konser organizatörü Mehmet Karaca, yazılı açıklamasında, Eda ve Metin Özülkü ile Hakan Aysev'in, 22 Ocak Perşembe günü Seyhan Otel Adres Bar'da sahne alacağını kaydetti. Karaca, geliri Kurtuluş'un hastalıkla mücadelesine katkı amacıyla değerlendirilecek konsere, tüm Adana halkının davetli olduğunu belirtti. Konserler serisi kapsamında ünlü şarkıcıların her ay Kurtuluş yararına Adana'da sahne alacağı kaydedildi.

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