-ŞARKICI HARUN KOLÇAK İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 13.07.2010 - Şarkıcı Harun Kolçak, bir televizyon kanalında yayınlanan uyuşturucu kullanımına ilişkin sözleri dolayısıyla emniyette ifade verdi. Kolçak, akşam saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade veren Kolçak, daha sonra emniyetten ayrıldı. Harun Kolçak'ın, bir süre önce özel bir televizyon kanalındaki programda, ''geçmişte sanat dünyasından bazı tanınmış isimlerin uyuşturucu madde kullandığı ve bu kişilere o dönemde göz yumulduğu'' yönündeki sözleri dolayısıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.