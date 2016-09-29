Şarkıcı Ferman Toprak'a çıplak fotoğraf şantajı

‘Hayatı tesbih yapmışım’ şarkısıyla üne kavuşan Ferman Toprak, uyur halde, çıplak fotoğraflarını çeken ve fotoğrafları basına sızdırmakla tehdit ederek, kendisinden 100 bin dolar istediğini öne sürdüğü Türkan K.'dan şikâyetçi oldu

Habertürk'te yer alan habere göre, iddiayı reddeden Türkan K. hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret veşantaj’ suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İtiraf etmişti

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Türkan K., önceki gün hâkim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden sanık, kız kardeşi ile Ferman Toprak’ın işbirliği yaparak kendisini dolandırmak için plan yaptıklarını öne sürdü. Mahkeme, duruşmayı erteledi. Ferman Toprak’la şarkı söylediği mekânda tanışarak sevgili olduklarını belirten Türkan K. soruşturma aşamasında, şarkıcının kendisinden ayrılarak başka bir kişiyle nişanlanması üzerine uygunsuz fotoğrafları çektiğini itiraf etmişti. Ferman Toprak’ın canını yakmak için böyle bir işe giriştiğini belirten Türkan K., pişman olduğunu söylemişti.