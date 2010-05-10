Şarkıcı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

T24 - Şarkıcı Ferdi Tayfur'un aniden rahatsızlandığı ve Muğla'nın Ortaca ilçesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, uçakla İstanbul'a gitmek üzere Dalaman ilçesine giden Ferdi Tayfur aniden rahatsızlandı ve ambulansla Ortaca ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Hastane yetkilileri, ilk müdahalesi acil serviste yapılan sanatçının yüksek tansiyon şikayeti nedeniyle hastaneye geldiğini belirterek, ''Ferdi Tayfur, ilk müdahalenin ardından hastanemizin kardiyoloji servisinde tedavi altına alındı. Sanatçımızın genel sağlık durumu iyi ve korkulacak bir şeyi yok'' dedi.



Bu arada, tedavisi süren sanatçıya arkadaşlarının refakat ettiği öğrenildi.