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Şarkıcı Ferdi Özbeğen’in yeğeni bıçaklanarak öldürüldü

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

15 Kasım 2021 22:40

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen’in yeğeni Hakan Özbeğen, evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların apartman dairesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen’in tekne imalatı yapan yeğeni Hakan Özbeğen'in (52) bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili olarak oğlu Çağatay Ö. (20) ile Ferit A. (42) ve eşi Nihan A. (40) gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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