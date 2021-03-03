Şarkıcı Fatma Turgut: Sertab Erener’le artık konuşmuyoruz, birbirimize doyduk

Şarkıcı Fatma Turgut, bir dönem yakın arkadaş olduğu Sertab Erener’le artık konuşmadığını belirterek, “8 yıl kadar uzun bir süredir yakın arkadaştık. Ama artık konuşmuyoruz. Birbirimize doyduk” dedi.

Şarkıcı Turgut, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunduğu YouTube’da yayınlanan “Bize Kaldı” programına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı, eski grubu Model hakkında da şunları anlattı:

“Model, iyi bir oluşumdu. Güzel işler yapıldı ve grup dağıldı. Grup üyeleri Amerika’ya yerleşti. Albüm yapacaktık... Bir anda aradılar ve ‘Türkiye’ye dönmeme kararı aldık’ dediler. Ben de burada ne yapayım, kendi yoluma devam ettim. Hiçbir grup üyesiyle görüşmüyorum.”