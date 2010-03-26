Şarkıcı Emrah’tan Manga’ya destek

Şarkıcı Emrah 118artist.com’da yer alan köşe yazısında Eurovision’a katılan sanatçılarımıza muhalefet olmak yerine destek olmamız gerektiğini söyledi.



İşte Emrah’ın “Uyanın Artık” başlıklı yazısı:

Devir değişti, jenerasyon değişimi çoktan oldu uyanın artık. Hala “Yeni kasetim çıkacak” diyen adamlar var bu piyasada.

Farkında değiller ama yeni jenerasyon çok güçlü geliyor. Emre Aydın, Bedük, Manga, Gece Yolcuları yeni jenerasyonun ne denli güçlü geldiğinin sadece birkaç örneği.

Bir de Manga grubu ülkemizi temsil ediyorlar. Tabii ki katkıda bulunmak amacıyla yapıcı eleştirilere kulak vermek lazım. Ama muhalif olmak ne demek. Bu sene Manga’yı, seneye kim gidecekse onu desteklemek lazım.

Bir de gelişime, değişime ve zamana ayak uydurmak lazım. Radikal kararlar almak lazım. Köşenizde oturup ahkâm kesmekle olmuyor. Her daim üretmek, üreteni desteklemek lazım. Yeni jenerasyonu dikkate almak, zamana ayak uydurmak, yeni fikirlere açık olmak lazım. Yeni oluşumlara entegre olmamız lazım.