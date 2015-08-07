Şarkıcı Emrah, eşi ve annesinin darp edildiği sitedeki bütün evleri satın alacak

Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın, geçen hafta kendisi İstanbul’da olduğu sırada eşi Sibel Kirer ve ailesine bıçakla ve sopayla saldıran komşularının da yaşadığı Bodrum Bitez’deki villa sitesindeki evlerin tamamını almaya karar verdiği iddia edildi.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Bitez’deki 28 villadan oluşan sitede oturan Emrah, aynı sitede oturduğu işadamı arkadaşı Yılmaz Dede’yle birlikte hareket ederek, sitedeki diğer 26 villayı satın almak için harekete geçti. Üç gündür İstanbul’da olan Emrah ve arkadaşı Yılmaz Dede, ortalama değeri 250 bin dolar (700 bin lira) villaları almak için gayrimenkul danışmanlarıyla irtibata geçti.

Villaları mal sahiplerinden satın almak isteyen Emrah ve Dede, bu süre zarfında İstanbul ve Bodrum arasında mekik dokuyacak. Villa satışlarında problem yaşanmasını istemeyen şarkıcı gayrimenkul danışmanlarına, “Maliyeti ne olursa olsun villaları satın alın” diyerek kesin talimat verdiği öğrenildi. Emrah’ın villaları satın aldığı takdirde eşi ve ailesine sopayla saldıran komşuları villalardan çıkaracağı konuşuluyor.