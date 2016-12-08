Şarkıcı Aydın Aydın, bir çanta dolusu doları Zap Suyu'na attı

Hakkarili şarkıcı Aydın Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz konusundaki çağrısına destek olmak amacıyla Zap Suyu'na dolar atarak düğünlerde gelin ve damada Türk lirası takılması çağrısında bulundu.

Hakkari'nin Bağışlı köyüne gelen Aydın, köylüler ile üzerinde Türk lirası bulunan tacı takarak dağa çıktı. Aydın, karla kaplı yolda dağa doğru ilerlerken bestelediği "Başımızın Tacı TL" türküsünü seslendirdi.



Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vermek için türkü bestelediğini söyledi.



Katıldığı düğünde kazandığı dolarları bozdurmak için memleketine geldiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Kendi memleketimde doları öyle bir bozacağım ki bir daha geri gelmesin. Burada Hakkarili yakınlarımızla, akrabalarımızla Türk lirasını baştacı yaptık. Her zaman Türk lirası baştacıydı. Bütün dünya TL'nin ne kadar önemli olduğunu görsün. Şu anda elbisemin üstünde de TL'ler var. Bundan sonra düğünlerimizde gelin ve damada lütfen TL takılsın." Aydın daha sonra Hakkari-Van karayolu üzerindeki Gençlik Köprüsü'ne çıkarak yanındaki bir miktar doları Zap Suyu'na attı.



Aydın, "Bir düğünde bahşiş olarak kazandığım dolarları Cumhurbaşkanımızın kampanyasına destek olsun diye Zap Suyu'na havale ediyorum çünkü Zap Suyu nice canları alıp geri vermedi. Aldığı canları çok uzağa götürüyor, doları da bugün Zap Suyu'na havale edeceğim. Bir daha geri gelmesin." dedi.