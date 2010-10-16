-ŞARKICI ALİCİA KEYS'İN OĞLU OLDU LOS ANGELES (A.A) - 16.10.2010 - Grammy müzik ödülünü defalarca kazanan şarkıcı Alicia Keys ile repçi eşi Swizz Beatz'in bir erkek çocuklarının dünyaya geldiği bildirildi. Alicia Keys'in temsilcisi, Egypt Daoud Dean adı verilen bebeğin 14 ekimde New York'ta doğduğunu söyledi. Keys, 2008 yılından beri beraber olduğu Beatz ile Temmuz ayında dünya evine girmişti. Daoud Dean, 29 yaşındaki Keys'in ilk, 31 yaşındaki Beatz'ın ise dördüncü çocuğu. Keys, ilk albümü ''Songs in A Minor'ü çıkardığı 2001 yılından beri tam 12 kez Grammy ödülüne layık görüldü. Gerçek adı Kasseem Dean olan Beatz ise 2002 yılında ilk albümü ''G.H.E.T.T.O. Stories''i çıkarmıştı.