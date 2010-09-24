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ŞARKI TARTIŞMASI KANLI BİTTİ İZMİR (A.A)

24 Eylül 2010 11:48

-ŞARKI TARTIŞMASI KANLI BİTTİ İZMİR (A.A) - 24.09.2010 - İzmir'de bir birahanede çıkan tartışmada 3 kişi kesici aletlerle yaralandı. Çiğli 8790/5 sokaktaki bir birahanede garson olarak çalışan Remzi Özay (28) ile Ö.A (30) ve Ö.A (23) adlı iki kardeş arasında şarkı isteme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Özay ile Mustafa Kınış (30) ve İsmail Sarıçiçek (27) aldıkları şiş ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılardan Özay ile Kınış Karşıyaka Devlet Hastanesine, Sarıçiçek ise Tepecik Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Emniyet güçlerinin, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanabilmesi için çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi.

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