-ŞARK BÜLBÜLÜ BOĞAZDA ŞAKIDI İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - ''İran'ın Kızı'' olarak bilinen ünlü şarkıcı Googoosh, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. 1970'li yıllarda İran'ın en sevilen kadın şarkıcısıyken devrimle birlikte şarkıları yasaklanan ve 20 yıl aradan sonra Amerika'da çıkardığı yeni albümüyle eski şöhretini yeniden yakalamayı başaran sanatçının İstanbul Kongre Merkezi'ndeki konserine, İranlılar kadar Türkiye ve çevre ülkelerdeki İranlılar da ilgi gösterdi. Bilet kontrolü nedeniyle içeri girebilmek için uzun süre kuyrukta bekleyen sanatçının hayranlarından Yasemin Vaziri, konser için İran'dan geldiğini belirterek, Googoosh'un İranlılar için çok değerli olduğunu söyledi. Vaziri, ''Şah zamanında birçok ödül aldı, hem sinema hem de sanat alanında. Onu çok seviyoruz'' dedi. İlk kez Googoosh'un konserini izleyeceğini ifade eden Sima Günay da ''Benim çocukluğum onunla geçti, bizim kuşak, bizden sonraki kuşak da onunla büyüdü. Googoosh, aslında bir Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Madonna karışımıdır bizim için. İlk başlarda milliyetçi davrandı, diğer sanatçılar gibi ülkeyi terk etmedi. Yeni rejimin ona tolerans göstereceğini düşündü ama umduğu gibi olmadı. Sonunda hayata küstü ve ülkeyi terk etti'' diye konuştu. 16 yaşındaki Leyla Lütfü Nejat ise Googoosh'un çok büyük hayranı olduğunu, daha önce iki kez Dubai'deki konserlerine gittiğini ve bütün şarkılarını çok sevdiğini söyledi. İran müziğinin efsane ismi olarak görülen Googoosh, yaklaşık bin kişiye konser verdi. Seyirciler, sanatçının 30 yıl önce seslendirdiği şarkılarla keyifli bir gece yaşadı. Googoosh'un sevgi ve aşk üzerine olan şarkıları zaman zaman salonda duygusal anların yaşanmasına da neden oldu. Seyirciler hep bir ağızdan sanatçıya eşlik etti. Konser süresince ayakta kalan seyirciler, telefonlarıyla şarkıları kaydetti. Şarkı aralarında seyirciyle sohbet eden ve zaman zaman fıkra anlatan ünlü sanatçı, şarkılarını İran için söylediğini belirterek, ''Yalnızca İran için söylüyorum. Ülkemi çok seviyorum ve çok özlüyorum. Keşke bütün İranlılar ve sevenlerim burada olsaydı. Hatta bu konser İran'da olsaydı. Gelemeyen tüm hayranlarıma sevgilerimi gönderiyorum'' şeklinde konuştu. Aslen Azeri kökenli olan Googoosh, Ortadoğu turnesi kapsamında geldiği İstanbul konserinde söylediği Türkçe şarkılarla, İranlıların yanı sıra Türk dinleyicileri de kendisine hayran bıraktı. Özellikle ''Ayrılık'' parçasının sonunda sanatçı gözyaşlarına hakim olamadı. Konser sonrasında duygularını ifade etmekte zorlanan seyircilerden Simin Korkmaz da Googoosh'un şarkılarıyla çocukluğuna döndüğünü, sanatçının şarkılarında İran'ın eski günlerine döneceği ümidini bulduğunu ifade etti. Gooya Doğu da, hayatında ilk kez sanatçıyı dinleme imkanı bulduğunu belirterek, ''Keşke İran'da, kendi ülkemde, kendi halkımla eskiden olduğu gibi bir arada Googoosh'u dinleyebilseydik'' dedi.