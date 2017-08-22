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Bilim / Teknoloji

Şarj sorununu bitiren telefon

20 saat video izleme ve 30 gün bekleme kapasitesine sahip

22 Ağustos 2017 15:50

Çinli Vernee firması 6200 mAh'lık bataryaya sahip telefonu Thor Plus'ı duyurdu.

20 saat video izleme ve 30 gün bekleme süresine sahip telefon sadece 90 dakikada yüzde 100 şarj olabiliyor.

Firma ayırca pil kullanımını optimize eden VOS sistemini de telefona yükledi.

Önsipariş fiyatı 149 dolar olan telefon Eylül ayında satışa çıktığında 169 dolar olacak.

5.5 inç HD ekrana sahip telefonun işlemcisi ise MediaTek MT6753. 3 GB RAM, 32 GB hafıza, genişletilebilir hafıza imkanı, 13 MP'lik arka, 8 MP'lik ön kameraya sahip telefonun Android 7.0 Nougat'la gelecek. 

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