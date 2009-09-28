Şarj cihazı taşımaya son

Konya Dedeman Oteli yetkilileri, seyahate çıkanları evde en çok unutulan bilgisayar, cep telefonu ve fotoğraf makinesi şarj cihazı taşıma derdinden kurtaracak bir düzenek projesi geliştirdi.

Konya Dedeman Otel Genel Müdürü Recep Altınok, günlük telaş ve koşuşturma nedeniyle tatile çıkan ya da işi nedeniyle bir başka kente giden kişilerin en çok unuttukları şeylerden birinin de şarj cihazları olduğunu söyledi.

Pek çok kişinin artık, cep telefonları dışında dizüstü bilgisayarları ya da fotoğraf makinelerini de yanlarından ayırmadıklarını ifade eden Altınok, kendi müşterilerinde de şarj cihazı unutma durumuyla sıkça karşılaştıklarını, müşterilerinin taleplerini ellerinden geldiği ölçüde gidermeye çalıştıklarını bildirdi.

Altınok, giderek artan bu soruna çözüm bulmak için oteldeki çalışma arkadaşlarıyla birlikte her bir odaya yerleştirilecek multi charge ismini verdikleri bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Cihaz nasıl çalışıyor?

Bu konuda hazırladıkları, otellerde her odaya yerleştirilmek amacıyla geliştirilen multi charge cihazı projesiyle 6 ay önce düzenlenen Turizmde Yeni Fikirler Yarışması’na katıldıklarını belirten Altınok, şöyle devam etti:

"Seyahate çıkanları evde en çok unutulan bilgisayar, cep telefonu ve fotoğraf makinesi şarj cihazı taşıma derdinden kurtaracak bu projemiz yarışmada 2. oldu. Bu bir tasarım projesi yarışmasıydı, bu başarının ardından biz projenin hayata geçirilebilmesi için teknik resmini de hazırlattık. Şimdi sadece, bu cihazın seri üretimi kaldı. Priz ya da elektrikli ürünler imal eden firma, bu projemizi çok büyük yatırımlar yapmadan üretmeye başlayabilir. Çok küçük bir proje gibi görülmesine rağmen, cihazını bu şarj cihazından çıkan kablolara takan otel müşterileri, büyük bir yükten kurtulmuş olacak. Dünya turizminde henüz böyle bir cihaz yok. Yakında şarj cihazları birkaç çeşide düşecek, bu cihaz daha da kullanışlı hale gelecek. Ayrıca böyle bir şarj ünitesi, Türk turizmine yarayacak, ülke olarak bizim başarımız olacak."