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Şarj cihazı görünümlü kumar makinesine el konuldu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, jandarma tarafından bir akaryakıt istasyonunun dinlenme tesisinde bulunan şarj cihazı görünümlü kumar makinesine el konuldu

11 Nisan 2018 19:27

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, jandarma tarafından bir akaryakıt istasyonunun dinlenme tesisinde bulunan şarj cihazı görünümlü kumar makinesine el konuldu.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunun dinlenme tesisinde bulunan ve madeni 1 lira ile çalışan şarj cihazı görünümlü aletin kumar makinesi olduğunu tespit etti. Edirne Cumhuriyet Savcılığı\'ndan alınan talimatla kumar makinesine el konulurken, işletme sahibi C.Y.Ö. jandarmada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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