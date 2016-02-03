Sarıyıldız’dan BM’ye çağrı: Devreye girmenizi talep ediyoruz

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Komiserliği’ne Cizre’de bodrum katında bekleyen yaralılar için çağrı mektubu yolladı. Sarıyıldız, Birleşmiş Milletler’in (BM) devreye girmesi gerektiğini belirttiği mektupta “Bu çağrının amacı acil olarak tıbbi müdahale bekleyen yaralılara ulaşmak üzerinedir. İvedilikle müdahale edilmesi gereken bu vahim durumun aciliyeti söz konusudur” dedi. Sarıyıldız, BM'nin devreye girmesi gerektiği belirtti ve "Sayın komiserliğinizden Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu'na yaptığımız ve cevapsız kalan çağrılarımız ile ilgili devreye girmenizi, cevap alabilmemiz konusunda yardımcı olmanızı arz ve talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Sarıyıldız, aynı içerikli mektupları Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne de gönderdi.

Sarıyıldız’ın acil önlem alınmasını istediğini belirttiği mektup şöyle:

"Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Komiserliğine,

"14 Aralık 2015 tarihinden itibaren Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “terörle mücadele” adı altında yürütülen operasyonlar sonucu 80’i aşkın kişi yaşamını yitirmiştir. İlçede 52 gündür uygulanan katı ablukada yüzlerce kişi yaralanmıştır. Hafif yaralıların büyük çoğunluğu hastaneye gidemediği için kendi imkânları ile tedavi olmak zorunda kalmıştır. Basit tıbbi müdahale ile hayatta kalabilecek yaralılar vaktinde hastaneye kaldırılmadığı için yaşamını yitirmiştir.

"23 Ocak 2016 tarihinde Cizre'de bir apartmanın bodrum katındaki yaralı ve cenazelerin ambulansla hastaneye kaldırılması için Türkiye Hükümeti nezdinde yapılan tüm girişimler sonuçsuz kalmıştır. Konuyla ilgili 26 Ocak 2016 tarihinde Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu’na Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde Bostancı Sokak No:23'te bulunan bodrum katındaki yaralılara ile ilgili tarafımca acil sağlık ekibi çağrısı yapılmıştır. Ancak, bu çağrıya henüz bir yanıt verilmemiştir. Türk Tabipler Birliği ve özel gönüllü sağlık ekiplerinin yaralı ve ölü olan sivillere ulaşma çabaları 12’inci gün itibariyle devam etmektedir. Mahsur kalan yaralıların yakınları ve cenaze sahipleri belirtilen adrese 150 metre mesafe kala güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Devletin tepkisizliğine karşı ekte sunduğumuz aydın ve sanatçı listesindeki tüm isimler yaralıları kurtarmak için canlarını siper etmeye hazır olduklarını ifade etmiştir. Bu çağrının amacı acil olarak tıbbi müdahale bekleyen yaralılara ulaşmak üzerinedir. İvedilikle müdahale edilmesi gereken bu vahim durumun aciliyeti söz konusudur.

"Sayın komiserliğinizden Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu'na yaptığımız ve cevapsız kalan çağrılarımız ile ilgili devreye girmenizi, cevap alabilmemiz konusunda yardımcı olmanızı arz ve talep ederiz.

Faysal Sarıyıldız

Halkların Demokratik Partisi

Şırnak Milletvekili

3 Şubat 2016"