Sarıyer'in en eski gökdelenine yıkım kararı

ŞİŞLİ’ye bağlıyken 2012 yılındaki belediyeler birliği kararnamesiyle Sarıyer’in bir mahallesi haline gelen Maslak’taki en eski gökdelen için yıkım kararı çıktı. Korkmaz Yiğit’in yaptırdığı gökdelen bölge ve döneminin en yüksek yapısı olma özelliğini taşımıştı. 30 katlı, 120 metre uzunluğundaki gökdelen, yıkılıp yeniden yapılacak.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde 2 bin 496 metrekarelik bir arsa üzerinde bulunan gökdelenin ruhsata aykırı olarak yapıldığı ve iskansız olduğu gerekçesiyle tamamen yıkılmasına karar verildi.

1980’li ve 1990’lı yıllarda bölgede çok sayıda bina yapıldığını hatırlatan Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "Bunların bir kısmında ayrıcalıklı imar şartlarına göre yapılmış, bir kısmı aldıkları ruhsata aykırı olarak binalarını daha büyük ve daha yüksek yapmışlar. Biz göreve geldikten sonra Maslak bölgesinin imar planlarını hem Sarıyer hem de Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçirdik. Bu plana göre imar hakkına uygun olanlar yasal işlemlerine devam ederlerken, yasanın öngördüğü emsalin dışında olanlar ise yıkım işlemine başlandı" diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri yıkımın bütün belediyelere örnek olması gerektiğini söyleyen Zeybek, " Umarım bu yapı Zeytinburnu’nda yapılmış olan ve İstanbul’un siluetini doğrudan etkileyen 16-9’la ilgili de bir hukuki altlık oluşturur ve bu konuyla ilgili duyarlı olan bütün İstanbulluların yüreğine su serpilmiş olur" şeklinde konuştu.