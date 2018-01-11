Sarıyer’deki Avcılık Atıcılık Kulübü arazisine hastane geliyor

Sarıyer İstinye'de özel spor hastanesinin 2016 yılından beri tartışma konusu olan imar planları; daha önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca spor alanlarında yapılabilecek fonksiyonları kapsamadığı ve 'yoğunluk arttırılıyor' gerekçesiyle uygun bulmamasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, bugün aynı kurulun 31 Ekim 2017 tarihli kararını plana işledi. Kararla "kentsel ve bölgesel büyük spor alanı" olarak belirlenmiş parsele spor akademisi ve spor hastanesi yapılmasının önü açıldı. CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, hastanenin Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta tarafından yapılacağını ileri sürdü.

Sözcü'da yer alan habere göre, Sarıyer İstinye'de Boğaziçi geri görürüm sınırları içinde kalan 127 bin metrekarelik arazi, 1997 yılında Spor Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü'ne verilmişti. Büyük bölümü yeşil alan olan boğaza nazır arazide 3 adet tenis kortu, Yaban Hayvanları Müzesi, 3 adet trap-skeet atış poligonu, misafirhane, havalı silahlar atış poligonu ile lokal ve idari binalar bulunuyordu. Sarıyer'in son yeşil alanlarından biri olan arazide Medical Park Hastaneleri'nin de sahibi olan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın kurduğu vakıf aracılığı ile spor akademisi ve spor hastanesi yapılması gündeme geldi. Bu nedenle 2016 yılında arazinin imar planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından değiştirilerek “kentsel ve bölgesel büyük spor alanı” olarak belirlenmiş parsele spor akademisi ve spor hastanesi yapılmasının önü açıldı.

2 yıldır süren planlama süreci şöyle işledi:

2016 yılında yapılan plan değişikliği yasa gereği değerlendirilmek üzere koruma kurullarına gönderildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ulaşan plan 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na iletildi. Kurul, plan notlarında belirtilen “Spor Akademisi, Spor Hastanesi” fonksiyonlarının spor alanlarında yapılabilecek fonksiyonları kapsamadığına dikkat çekti. Ayrıca değişiklik ile yoğunluğun arttırıldığına karar vererek plan teklifini uygun bulmadı. 2017 yılının mayıs ayında plan bu haliyle İBB Meclisi'ne geldi ve kurulun uygun bulmamasına karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

Kurul kararını değiştirdi

Plan değişikliği meclisten geçtikten sonra tekrar İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildi. 31 Ekim 2017 tarihli kurul kararında bu kez plan değişikliğinin tabiat varlıkları açısından sakıncalı olmadığı sonucuna varıldı. Kurul kararı 10 Ocak tarihli İBB Meclis oturumunda plana işlendi.

Tartışma çıktı

Planın oylaması sırasında da tartışma çıktı. CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, “Tabiat varlıkları komisyonu bir öyle, bir böyle karar veriyor ve İstanbul'un imarını bunlar yönetiyor. Halkın kullandığı spor alanı şimdi özel spor hastanesi oluyor. İhtiyaç varsa kamu yapsın spor hastanesini. Neden Medical Park'a verip özelleştiriyorsunuz?” diye tepki gösterdi.

50 bin metrekareye yapılacak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Hadi Diler de parseldeki emsalin düşürüldüğünü ve arazinin sadece 50 bin metrekaresine yapılan protokol ile ilgili kuruluşa verildiğini söyledi. Diler, İstanbul'da bir spor hastanesine ihtiyaç olduğunu belirtti.