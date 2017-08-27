T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sarıyer'de yük gemisi ortadan ikiye ayrıldı

Geminin 11 kişilik mürettebatı kurtarıldı

27 Ağustos 2017 15:58

Sarıyer'de Moğolistan bayraklı 'Leonardo' isimli 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi ortadan ikiye bölündü.

İstanbul Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, seyir halindeki gemi gece saatlerinde Sarıyer Demirciköy açıklarında aşağı doğru eğrildi. Bir süre bu şekilde sürüklenen gemi, demir atılmasının ardından ilerleyen saatlerde ortadan ikiye ayrıldı.

Olay yerine ulaşan ekipler, geminin 11 kişilik mürettebatını kurtardı. Hastaneye kaldırılan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tamire gideceği sırada ortadan ikiye bölündüğü belirtilen geminin bir parçası demirli olduğu bölgede kalırken, diğer parçası da bağlanarak Türkeli Demir Sahası'na götürüldü.

ETİKETLER

İstanbulSarıyerkuru yük gemisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24