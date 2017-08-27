Sarıyer'de yük gemisi ortadan ikiye ayrıldı

Sarıyer'de Moğolistan bayraklı 'Leonardo' isimli 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi ortadan ikiye bölündü.

İstanbul Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, seyir halindeki gemi gece saatlerinde Sarıyer Demirciköy açıklarında aşağı doğru eğrildi. Bir süre bu şekilde sürüklenen gemi, demir atılmasının ardından ilerleyen saatlerde ortadan ikiye ayrıldı.

Olay yerine ulaşan ekipler, geminin 11 kişilik mürettebatını kurtardı. Hastaneye kaldırılan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tamire gideceği sırada ortadan ikiye bölündüğü belirtilen geminin bir parçası demirli olduğu bölgede kalırken, diğer parçası da bağlanarak Türkeli Demir Sahası'na götürüldü.