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SARIYER'DE YANGIN: 2 ÖLÜ, 1 YARALI(1)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL / İSTANBUL DHA Sarıyer'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

01 Şubat 2018 07:32

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak\'ta 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu  yangın söndürülürken alevler arasında kalan binanın 2. ve 3. katlarındaki 3 kişiden 2\'si öldü bir kişi ise yaralandı. 

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Cesetlerin çıkarılması
Polis ekipleri
-Vatandaş röp.
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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HaberKamera CemilURALDHA SarıyerSarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi SokakOlayGenel

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